У Мінцифри запевнили, що найближчим часом це питання буде вирішено.

У Міністерстві цифрової трансформації прокоментували проблеми з генеруванням у застосунку "Дія" сертифікатів про бустерне щеплення від COVID-19.

Так, у коментарі УНІАН, у Мінцифри запевнили, що найближчим часом це питання буде вирішено.

"Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. З моменту запуску ковід-сертифікатів влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації ковід-сертифікатів та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями при введенні даних в ЕСОЗ", - йдеться у коментарі міністерства.

Читайте такожУкраїнці отримають ще по 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою - Зеленський"Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в Мінцифри.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

Водночас у деяких громадян виникли проблеми, пов'язані з неможливістю згенерувати міжнародні сертифікати, які б свідчили про бустерну дозу вакцини.

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