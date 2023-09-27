Початок епідсезону очікується в середині жовтня.

Збільшення захворюваності на ГРВІ, грип і коронавірусну хворобу, яка також стала сезонною, зазвичай, розпочинається в середині жовтня.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. За його словами, кожен епідсезон проходить з двома піками - кінець листопада та початок- середина лютого.

Ляшко зазначив, що до кінця поточного тижня МОЗ оприлюднить позицію, як проходитиме вакцинація від COVID-19.

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"Цього тижня ми враховуємо позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, яка розглядала відповідну позицію європейських експертів щодо того як проводити вакцинацію від коронавірусної хвороби підчас нового епідсезону 2023-2024 років. Плануємо до кінця тижня вийти з відповідною позицією від МОЗ", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив, що вакцина від ковіду є в наявності. "Зараз МОЗ хоче зорієнтувати всіх на нові групи ризику, що саме очікується для цього епідсезону з урахуванням тієї інформації, яку ми маємо від Європейського регіонального бюро ВООЗ і Європейської регіональної технічної групи експертів з імунопрофілактики", - додав він.

Ляшко зазначив, що безкоштовна вакцинація від ковіду існує, тому можна робити щеплення. За його словами, питання виникають що робити тим людям, які зробили повний курс вакцинації, пройшли бустерну вакцинацію. Він наголосив, що до кінця тижня ця інформація з’явиться на сайті МОЗ.

Міністр також розповів, що вже проходять лабораторний контроль вакцини проти грипу з "оноволеними штамами грипозними".

Вакцинація від коронавірусу - новини

Як пповідомляв УНІАН, з початку осені число хворих коронавірусом у США почало швидко зростати і вже майже досягло показників першої хвилі, що прокотилася навесні 2020 року. За інформацією Бі-бі-сі, за тиждень з 27 серпня по 2 вересня кількість госпіталізованих збільшилася майже на 9%, а смертність серед коронавірусних пацієнтів вже з 3 по 9 вересня зросла майже на 5%.

Відповідальна в ВООЗ за боротьбу з COVID-19 Марія Ван Керхове повідомила, що тривожні звіти про зростаючу кількість хворих і часті випадки важкого перебігу хвороби надходять не тільки з США, тому до нової хвилі коронавіруса треба готуватися всім країнам.

У ВООЗ закликають вакцинуватися. Зробити бустерне щеплення рекомендують не тільки дорослим, але і дітям, в тому числі дошкільного віку.

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