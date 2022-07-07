Через нестачу ліків та медичного обладнання медицина в Маріуполі скотилася до Середньовіччя.
Як зазначили в міськраді, це призводить до інвалідизації населення - замість лікування людям відрізають кінцівки.
"Яскравий приклад: нещодавно один з жителів поранився під час стрижки нігтів. В результаті було занесено інфекцію. Лікарям, через відсутність медикаментів, довелося провести ампутацію. У XXI сторіччі людина залишилася без пальця через звичайний поріз!", - сповістили в міськраді.
В мерії наголошують, що такі "швидкі рішення" приймаються постійно.
"Лікування неможливо, тож людей просто калічать. Такий "руський мир" принесли окупанти до нашого міста", - зазначили в міськраді.
Як писав УНІАН, ціни на засоби гігієни в магазинах тимчасово окупованого Маріуполя у два-три рази вищі, ніж на підконтрольній території. Мешканці міста, у яких немає ані роботи, ані грошей, не можуть дозволити собі найнеобхідніше.
Гуманітарна допомога, яку роздають окупанти, - єдиний шлях отримати їжу в захопленому місті. Люди непритомніють в чергах за нею.
Також російські загарбники вже більше двох місяців блокують маріупольцям доступ до чистої питної води.
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