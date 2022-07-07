Вартість товарів вказують як в гривнях, так і в рублях.

Ціни на засоби гігієни в магазинах тимчасово окупованого Маріуполя у два-три рази вищі, ніж на підконтрольній території.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Люди не мають роботи, грошей та гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання з маріупольців, які щодня виживають у нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - наголошують в міськраді.

Там показали фото з полиць в магазинах Маріуполя. Як можна побачити, ціни вдвічі (подекуди - втричі) вищі, ніж в магазинах на підконтрольній території. При цьому вартість вказана як в гривнях, так і в рублях (курс 1:1,5).

Зокрема, шампуні, які продають по 73 та 86 гривень в українських інтернет-магазинах, в Маріуполі коштують 129 гривень (194 рубля) та 185 гривень (278 рублів) відповідно.

Засіб для миття посуду, який в українських магазинах продають по 35 гривень, в коштує 108 гривень (162 рубля).

Підгузки, які в Україні продають орієнтовно за 430 гривень, коштують 1680 гривень (2520 рублів). Прокладки жіночі коштують в Маріуполі 99 гривень (148 рублів) тоді як в Україні продають за 25 гривень.

Як писав УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, в тимчасово окупованому Маріуполі загарбники пропонують місцевим жителям роботу "за їжу".

Гуманітарна допомога, яку роздають окупанти, - єдиний шлях отримати їжу в захопленому місті. Люди непритомніють в чергах за нею.

Також російські загарбники вже більше двох місяців блокують маріупольцям доступ до чистої питної води.

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