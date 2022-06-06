Гумдопомога Росії - знущання та приниження.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі відчутний дефіцит продовольства і води. Люди потрапляють до лікарень після багатогодинних черг за допомогою.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Гуманітарна допомога, яку роздають окупанти, - єдиний шлях отримати їжу в захопленому місті.

Заради набору, до якого входять кілька пачок лапші, кілька соків, консервація і крупи, маріупольці вистоюють багатогодинні черги.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає", - пише Андрющенко.

За словами радника мера, останніми днями щогодини до 10 людей вивозять до лікарні через обморок.

"Гумдопомога Росії - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті", - зазначає він.

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що на вулицях Маріуполя лежать гори сміття, яке мають прибирати та вантажити в автівки самі мешканці міста. Автівок для його вивезення обмаль, тож вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід.

Окупанти планують забрати для "молодої республіки" автівки без власників, а також примусово виселяють людей на вулицю під приводом знесення житла.

Також раніше російські загарбники в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації", українських волонтерів та чиновників ув’язнюють та розстрілюють.

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