Люди купували фастфуд у двох павільйонах.

У Дарницькому районі Київа госпіталізовано із сальмонельозом майже 30 людей, які вживали шаурму.

Як повідомляє у Facebook Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, станом на 22 червня зареєстровано вже 24 випадки, пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйоні за адресою проспект Бажана, 3.

"23 особи госпіталізовані до інфекційних лікарень Києва. При бактеріологічному обстеженні пацієнтів у 20 осіб виділена Salmonella Enteritidis та у 1 випадку ентеробактер (умовно патогенна флора)", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що зареєстровано ще 5 випадків захворювання, пов’язаних з вживанням шаурми, придбаної в павільйоні за адресою вул. Ахматової, 44.

"Всі хворі також госпіталізовані. При бактеріологічному обстеженні у 3 хворих виділено збудник сальмонели", - зазначають в Держпродспоживслужбі.

В повідомленні сказано, що торговельна точка з продажу шаурми за адресою проспект Бажана, 3 - демонтована.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині маленька дитина випила засіб для прання та опинилася у реанімації.

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