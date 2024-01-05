Металева деталь вже майже вросла у внутрішні органи дитини.

В Одесі фахівці врятували 6-місячного малюка, який проковтнув пружину, а його два тижні "лікували" від простуди.

Про це повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, до якої привезли дитину. Йдеться, що до цього маленького пацієнта два тижні медики районної лікарні в амбулаторних умовах лікували від бронхіту та пневмонії, але стан хворого не покращився. У обласному медзакладі дитині зробили рентгенограму, яка показала, що у стравоході - стороннє тіло - пружинка від заколки для волосся.

Йдеться, що за час "терапії" від простудних хвороб металева деталь майже вросла у стінку стравоходу.

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"Вона була на рівні середньої третини стравоходу, поряд з дугою аорти. У відділенні інструментальних методів дослідження та лікування стороннє тіло видалено ендоскопічно, що позбавило 6-місячну дитину від важкого хірургічного втручання та ризиків для життя", - розповіли у закладі.

Операції з порятунку дітей

У столичному "Охматдиті" лікарі провели унікальну операцію – 9-місячній дівчинці одномоментно скоригували роботу серця та провели трансплантацією печінки від донора, яким стала мати дитини. Унікальна трансплантація печінки тривала майже добу. Річ у тому, що дівчинка народилася з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність. Фахівці одномоментно зробили корекцією вади серця та трансплантацію печінки. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше.

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