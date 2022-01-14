В Україні дозволили випробування COVID-препарату

Ввипробовуватимуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

Міністерство охорони здоров’я Україні дозволило проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для лікування коронавірусу. Заходи спрямовані на запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

Відповідний наказ з’явився на сайті МОЗ.

В Україні випробовуватимуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

Йдеться про відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії у порівнянні із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19.