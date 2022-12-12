До лікарні Святого Миколая хлопчик потрапив на п’яту добу після народження.

У Львові врятували немовля з вродженою патологією. Малюку видалили величезну пухлину розміром з голову.

За інформацією "Першого медичного об'єднання Львова", пухлина на куприку дитини важила півтора кілограма. Вона була дуже небезпечною.

"Утвір ріс разом з дитиною і перетискав внутрішні органи ще у лоні матері. Операцію виконали хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Олежик - це так звуть маля - народився з 8-см утворенням у ділянці куприка. За ваги 3 200 кг, більш як півкілограма важила крижово-куприкова тератома", - розповіли медики.

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Вроджена пухлина, яка була у хлопчика, дуже рідкісна. Таку патологію діагностують у одного з 35 тисяч малюків. Матір дитини дізналася про наявність пухлини на 32-му тижні вагітності. Немовля почали готувати операцію на п'яту добу після його народження.

"Тератома третього типу – найскладнішого для видалення – частково розташовувалася також в черевній порожнині Олежика. Пухлина щільно прилягала до тазових органів дитини, прямої кишки та м’язових комплексів, що її фіксують. Аби пряма кишка у хлопчика повноцінно функціонувала, лікарі "ювелірно" видалили пухлину та частково зберегли м’язові тканини. Якщо при народженні Олежик важив 3 200 кг, після видалення утворення – 2 500 кг", - додали медики.

Нині дитина добре себе почуває. Операція пройшла успішно.

Лікування в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українських дітей, які втратили кінцівки через війну, лікуватимуть у США. Український Дім і посольство збирають інформацію про дітей, які отримали мінно-вибухові травми. Після визначення медичного закладу, який прийме сім'ю в США, будуть організовані відео конференції між українськими та американськими лікарями, щоб підготувати дитину і транспортувати.

Влітку стало відомо, що львівські лікарі повернули з "того світу" поранену жінку з Донбасу. Вона втратила сина та чоловіка, медики дивом її врятували. Окрім цього, у Дніпрі медики рятують військових від ампутацій. Вони збирають героїв ледь не "по частинах".

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