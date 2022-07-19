Перша сім'я, яка скористалася програмою, постраждала від обстрілів на вокзалі у Краматорську.

Українські діти, що втратили кінцівки через війну, поїдуть на лікування до США.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у своєму Telegram.

"Сьогодні спільно з ініціаторами - Українським Домом у Вашингтоні та посольством України в США - представила програму протезування американській бізнес-спільноті, дипломатичному корпусу та представникам української діаспори. Подякувала за ініціативу, яка дає нашим дітям, які пережили невимовний жах і страждання, не тільки фізичне відновлення - вони отримують шанс на гідне, безбар'єрне життя", - наголосила Зеленська.

Перша сім'я, яка скористалася програмою, – це сім'я Степаненко. Вони потрапили під обстріл окупантів на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

"Мама Наталя втратила одну ногу, а її дочка Яна обидві. Сьогодні Наталя вже пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування найближчим часом", – розповіла перша леді.

За словами дружини президента, Український Дім і посольство збирають інформацію про дітей, які отримали мінно-вибухові травми. Після визначення медичного закладу, який прийме сім'ю в США, будуть організовані відео конференції між українськими та американськими лікарями, щоб підготувати дитину і транспортувати.

"Вірю, що разом ми повернемо дітям дитинство, яке у них відібрали росіяни. Можливість грати в футбол, малювати, обніматися. Вірю, що переможемо у війні за українських дітей", - підсумувала Зеленська.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні зросла кількість поранених дітей в результаті повномасштабного вторгнення РФ.

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