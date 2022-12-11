Лікарі рятують захисників України, які отримують на фронті дуже серйозні поранення.

У Дніпрі медики рятують наших військових від ампутацій. Вони збирають героїв майже "по частинах". Іноді медикам доводиться проводити операції по 10 годин.

Проте це робиться не просто так, адже врятовані бійці дякують та поспішають знову піти на фронт, аби скоріше наблизити нашу перемогу. У новому сюжеті ТСН розповіли про неймовірну роботу медиків.

Журналісти поспілкувалися із захисником України Юрієм, який отримав серйозне поранення під Бахмутом, коли він та його побратими відбивали атаку піхоти рашистів. Він ледь не втратив руку.

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Медики збирали кістки плеча захисника, проте цього було замало. Юрію довелося робити пересадку комплексу тканин зі спини та пересаджувати із гомілки розщеплений трансплантат. Лікар розповів, що це було комбіноване відновлення повністю заголеної плечової кістки, яка нині приживається.

У лікарні зустріли ще одного бійця Сергія, який отримав вкрай складну травму голови. Він не пам'ятає, як саме його поранило. За словами побратимів Сергія, під час виконання бойового завдання на нього впала велика металева конструкція. Військового лікували декілька місяців.

Окрім цього, лікарі рятують бійців від уражень забороненими боєприпасами. Рашисти використовують білий фосфор.Травми від таких боєприпасів зустрічаються рідко, проте присутні.

Майже усі бійці, яких медики вже врятували від ампутацій та жахливих наслідків поранень, мріють лише про одне. Вони хочуть одужати та повернутися на фронт, аби перемогти ворога. А вже після перемоги захисники хочуть побачити своїх рідних.

Лікування в умовах повномасштабної війни РФ проти України

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на тлі ракетних атак у МОЗ розповіли, як працюватимуть лікарні у випадку блекауту. Медичні заклади не проводитимуть планових госпіталізацій та операцій.

Згодом стало відомо, що в українських лікарнях сформовано 5-добові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

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