На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 млн грн.

З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку "Доступних ліків".

Про це повідомило МОЗ.

"Життєвонеобхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними. Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Т.в.о. Голови НСЗУ Дмитро Самофалов заявив, що Національна служба здоров’я стане єдиним платником за програмою.

"На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 млн грн. Цього достатньо, щоби за умови дотримання чітких правил забезпечити пацієнтів інсуліном безоплатно. Усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з "Доступними ліками". На прикладі програми "Доступні ліки" всі побачили, що співпраця держави та бізнесу відбувається прозоро та за єдиними, однаковими для всіх правилами. Тому аптеки долучаються охоче. Маємо стрімку динаміку укладення договорів із аптеками за напрямом реімбурсації інсулінів", - зазначив він.

У МОЗ поінформували, що станом на 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в 4 рази. Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек та аптечних пунктів, по всій країні. Ще 60 юридичних осіб підписують договори зі свого боку, а це ще плюс понад 200 аптек. А за даними регіональних департаментів охорони здоров’я, протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1400 аптеках України.

Найбільша кількість аптек та аптечних пунктів, які станом на 1 жовтня приєдналися до урядової програми реімбурсації інсулінів, у таких областях: Харківська область - 560, Дніпропетровська - 492, Львівська - 383.

Доступ для пацієнтів із цукровим діабетом до необхідних ліків значно покращено. Наприклад, у Житомирській області раніше інсулін можна було отримати у 59 аптеках. Зараз ця кількість зросла до 130. У Луганській раніше кількість аптек, де пацієнти отримували інсулін за паперовим рецептом, становила 23, зараз - 150. У Миколаївській області пацієнти отримували інсулін у 29 аптеках, зараз кількість збільшилась до понад 100.

До програми реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення можуть приєднатись як комунальні, так і приватні аптечні заклади, аптеки-ФОП.

З 1 жовтня препарати інсуліну можна буде отримати за електронним рецептом. Перший електронний рецепт на інсулін пацієнту виписує виключно лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему охорони здоров’я плану лікування. Повторний рецепт зможе також виписати сімейний лікар. До кого звертатись за повторним електронним рецептом пацієнт обирає самостійно.

Маючи електронний рецепт, пацієнт обирає будь-яку аптеку в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою "+Інсуліни". Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77. Також найближчим часом інформація з’явиться на онлайн-дашбордах НСЗУ.

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Автор: Леся Лещенко