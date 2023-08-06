У людей, що колупаються в носі, ризик заразитися COVID-19 виявився в три рази вище.

Вчені виявили, що люди, які мають звичку колупатися в носі, мають більше шансів заразитися COVID-19. Як повідомляє Science Alert, це доводить дослідження, проведене вченими з університету Амстердама.

Вчені досліджували медичних працівників, які мають більший ризик зараження вірусом SARS-CoV-2, oj, з'ясувати, як такі фактори, як колупання в носі або носіння окулярів, можуть вплинути на цей ризик.

Відзначається, що дослідження проводилося серед 219 медичних працівників, і ті, хто зізнався, що колупаються в носі, з більшою ймовірністю заразилися COVID-19 протягом шести місяців: рівень зараження склав 17 відсотків для тих, хто зазвичай колупається в носі, в порівнянні з 5,9 відсотка для інших.

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Це не доводить, що колупання в носі викликало інфекцію. Однак дослідники вважають, що такі дії можуть призвести до перенесення нездорових мікробів на слизову оболонку всередині носа.

"Можна припустити, що регулярне колупання в носі та кусання нігтів у середовищі з високим рівнем циркулюючого вірусу сприяє перенесенню вірусу на слизову оболонку носа або рота", - пишуть дослідники у своїй опублікованій статті.

У той же час ніяких істотних відмінностей в рівні зараження не було пов'язано з носінням окулярів, носінням бороди або регулярним кусанням нігтів.

Також раніше вчені виявили, що звичка колупатися в носі може привести до розвитку хвороби Альцгеймера.

Шкідливі звички-цікаві новини

Раніше британські дослідники виявили, що звичка влаштовувати перекус в пізню годину підвищує ризик діабету та серцевих захворювань.

А в Португалії за звичку слухати на пляжі гучну музику, що грає на портативних колонках, загрожує штраф до 36 тисяч євро.

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