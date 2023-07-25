Британські дослідники виявили, що звичка влаштовувати перекуси у пізню годину підвищує ризик діабету та серцевих захворювань.

Звичка влаштовувати пізні "забіги" до холодильника у пошуках перекусу може призвести до цукрового діабету.

Вчені Королівського коледжу Лондона з'ясували, що вживання їжі після 21:00 підвищує ризик утворювання хвороби через більші стрибки рівня цукру. Також це може спровокувати розвиток серцевих захворювань, тому безпечніше влаштовувати такі перекуси вдень, пише Independent.

Про можливі негативні наслідки для здоров'я через "їжу на ніч" дослідники дізналися в рамках експерименту Zoe Predict. В дослідженні брала участь 1000 осіб.

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Експеримент проходив таким чином: учасники дослідження вели власний харчовий щоденник та після кожного перекусу відмічали свої дані щодо концентрації цукру. Зміни відстежували через пристрої для монітору глюкозу. Зазвичай влаштовували перекуси двічі.

За підсумком група, яка влаштовувала перекуси у пізню годину, мала вищу концентрацію жиру в крові порівняно з тими, хто перекусив раніше. Також в них більше стрибав рівень цукру у крові.

Як прокоментувала мету дослідження одна з авторів проекту Кейт Бермінгем: "На диво мало було опубліковано (матеріалів - УНІАН) про перекуси, попри те, що вони становлять від 20 до 25 % енергії, яку людина споживає протягом дня", - заявила вона.

Також зазначається, що організм піддослідних набагато краще реагував на перекуси "корисною" їжею (йдеться про продукти, які мають більше поживних речовин порівняно з вмістом калорій).

Тому вчені зробили ще один висновок: важливіше, що саме людина обирає собі для перекусу, а не те як часто чи скільки вона споживає під час не основних приймів їжі.

Так, лідерами показників з огляду на вміст жиру у крові після вживання їжі стали фрукти та овочі. Тоді як печиво, тістечка та інші калорійні снеки - залишились в програші.

"Наше дослідження показало, що якість перекусів є важливішою, ніж кількість або частота перекусів, тому вибір високоякісних закусок, а не закусок із високим рівнем обробки, ймовірно, буде кориснішим... Час також важливий, оскільки пізні нічні перекуси шкідливі для здоров’я. Це може означати, що загалом влаштовувати перекуси пізно ввечері та вживати їжу вночі, переричваючи голодування організму, шкідливо для здоров’я", - сказала Бермінгем.

Вчені з'ясували нову межу безпечної температури для людини

Нагадаємо, раніше вчені Університету Пенсільванії з'ясували нову межу безпечної температури для організму людини та зробили "революцію" з точки зору того, як медицина оцінює адаптацію організму людини до спекотних умов.

Так, температура у 35 градусів, виявилась важким тягарем для самопочуття навіть тих людей, які знаходяться у хорошій фізичній форми. Раніше вважалося, що ця температура є "спекотною", але сприйнятною для людини. Тепер вчені кажуть, що 35 градусів - небезпечна межа, яку неможна перетинати.

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