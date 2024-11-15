Вчені перетворили кров на матеріал, який успішно відновлював кістки у тварин.

Власну кров пацієнтів зможуть використовувати для створення матеріалу, потенційно здатного відновлювати зламані кістки.

Під час нового дослідження вчені перетворили кров на речовину, яка успішно відновлювала кістки у тварин, пише Independent. Вчені припускають, що з нового матеріалу можна буде створювати регенеративні продукти, які можна буде використовувати як ефективну терапію для лікування травм і хвороб.

Дослідники зі Школи фармацевтики та хімічної інженерії в Ноттінгемському університеті використовували особливі молекули, звані пептидними, що можуть спрямовувати ключові процеси, які відбуваються під час природного загоєння, для створення живих матеріалів, що посилюють регенерацію тканин.

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Керівник дослідження, професор біомедичної інженерії та біоматеріалів у Ноттінгемському університеті Альваро Мата сказав: "Ми вирішили спробувати працювати з біологією, а не відтворювати її. Цей "біокооперативний" підхід відкриває можливість для розробки регенеративних матеріалів шляхом поліпшення механізмів природного загоєння".

За словами доктора Козімо Лігоріо Ноттінгемського університету та співавтора дослідження, можливість "перетворювати кров людей на високорегенеративні імплантати дійсно захоплює". Він зазначив, що "кров практично безкоштовна і може бути легко отримана від пацієнтів у відносно великих обсягах".

"Наша мета - створити набір інструментів, який можна було б легко використовувати в клінічних умовах для швидкого і безпечного перетворення крові пацієнтів на багаті, доступні і настроювані регенеративні імплантати", - прокоментував учений.

У новому дослідженні команда розробила самоорганізуючу систему, в якій синтетичні пептиди змішуються з кров'ю, взятою у пацієнта, для створення матеріалу, що використовує ключові молекули, клітини і механізми природного процесу загоєння.

Використовуючи цей метод, вчені успішно відновили кістку в моделях тварин з використанням їхньої власної крові.

Інші новини про дослідження крові

Група крові життєво важлива для людини, і якщо маркери не збігаються під час переливання крові, то це може призвести до летальних наслідків. Видання Science alert писало, що в 1972 році у вагітної жінки лікарі взяли кров на аналіз і виявили, що в ній відсутня поверхнева молекула, яка є присутнім у всіх еритроцитах. Через 50 років це дивне явище дало змогу дослідникам із Великої Британії та Ізраїлю описати нову систему груп крові у людей.

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