Російські окупанти обстріляли районну лікарню Балаклії: будівлю частково пошкоджено.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
"Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів і медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей", – написав Синьогубов.
Він підкреслив, що це черговий військовий злочин проти мирних жителів Харківщини.
"Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та військова провокація", - підкреслив голова обласної адміністрації.
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