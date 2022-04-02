Глава ОВА заявив, що в обстрілі окупанти спробують звинуватити ЗСУ, оскільки Балаклія - тимчасово окупована територія.

Російські окупанти обстріляли районну лікарню Балаклії: будівлю частково пошкоджено.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів і медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей", – написав Синьогубов.

Він підкреслив, що це черговий військовий злочин проти мирних жителів Харківщини.

"Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та військова провокація", - підкреслив голова обласної адміністрації.

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