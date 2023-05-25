Примітно, що РФ та Сирія подали альтернативний текст резолюції в якому не згадувалось про осуд агресії Росії в Україні, але його було відхилено.

Всесвітня організація охороні здоров'я (ВООЗ) виступила з осудом агресії РФ проти України, де через обстріли та ракетні удари багато лікарень зруйновано, а ситуація з доступом до медичних послуг сильно погіршилась.

Затверджена на зборах ВООЗ резолюція також містить заклик оцінити збиток, який росіяни завдали сфері охорони здоров'я України, передає Голос Америки.

Документ було прийнято 80 голосами за, 9 - проти, ще 52 утримались. Примітно, що РФ та Сирія подали альтернативний текст резолюції в якому не згадувалось про осуд агресії Росії в Україні, але його було відхилено.

Відео дня

Згідно з даними української влади, які буди надані ВООЗ, за час війни в країні пошкоджено 1256 об'єктів системи охорони здоров'я, включаючи повне знищення 177 об'єктів, 237 медпрацівників та пацієнтів загинуло, або було поранено.

Лікування під час війни

Близько 15 млн українців через війну з РФ потребуватимуть психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, держава підготувала вже близько 10 тисяч лікарів первинної ланки, які будуть допомагати громадянам України подолати психологічні проблеми.

З початку війни в Україні ціни на ліки зросли на 12%. У МОЗ заявили, що не бачать спекулятивного зростання цін, адже інфляція зросла на 14%.

Вас також можуть зацікавити новини: