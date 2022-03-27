Громадяни України на території країн ЄС отримують медичну допомогу безплатно в повному обсязі, дізнався міністр охорони здоров'я.

В умовах воєнного стану в Україні діє система самозвернення до лікарів.

Про це зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону UAРазом.

Так, відповідаючи на запитання, як українцям зараз отримати медичну допомогу в разі її потреби, Ляшко сказав: "Треба звернутися до лікарні незалежно від місця перебування. Ми відмінили скеровування за електронними направленням. В умовах воєнного стану діє система за самозверненням. І можна отримати меддопомогу у будь-якого сімейного лікаря, навіть якщо з ним не підписана декларація".

Ляшко додав, що у разі якщо вам відмовляють у наданні медичної допомоги, не хочуть приймати через будь-які причини, слід телефонувати на гарячу лінію міністерства 0800 60 20 19.

"Ми обов’язково розглянемо цей випадок і будемо вживати відповідних заходів реагування", - сказав міністр.

Щодо меддопомоги українцям, які рятуючись від бойових дій та бомбардувань виїхали за кордон, Ляшко зазначив, що там також вона повинна надаватись.

"Буквально на минулому тижні я проводив додаткову нараду з усіма міністрами охорони здоров’я країн Європейського Союзу. І додатково ми проводимо майже щотижневі брифінги з міністром охорони здоров’я Польщі, щоб врегулювати питання отримання медичної допомоги українцями, які через воєнний стан залишили територію нашої країни. Мене запевнили всі міністри про те, що українці отримують медичну допомогу безкоштовно в повному обсязі на території країн ЄС", - сказав Ляшко.

Якщо виникають питання він порадив звертатися до українського посольства в тій країні, де перебуває людина, або на сайт Міністерства закордонних справ.

"В них є детальні інструкції. Бо в кожній країні по-різному і можуть бути певні особливості щодо видачі лікарських засобів або отримання медичної допомоги", - зазначив міністр.

Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX.

Завдяки терміналам StarLink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв’язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв’язок.

Нагадаємо, 24 лютого рано-вранці війська Росії вдерлися в Україну.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь та Херсон. В Україні запровадили воєнний стан, а пізніше термін його дії було продовжено.

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