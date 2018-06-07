Учені попередили про нову загрозу здоров'ю людей

Дослідники знайшли у собак різновиди вірусу, які потенційно можуть заразити людей.

Американські вчені з'ясували, що собаки можуть стати джерелом виникнення нових епідемій грипу.

Поширення вірусів грипу серед собак небезпечне тим, що їхній рівень генетичного різноманіття майже так само високий, як і серед людей. Це помітно підвищує ймовірність того, що вірус навчиться заражати і людей, пристосовуючись до нових порід собак, повідомляє MedicalXpress.

Зазначимо, що спалахи пташиного (H5N1) і свинячого (H3N2) грипу в кінці минулого десятиліття викликали серйозні побоювання у фахівців.

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Американські вірусологи дізналися про спалахи грипу серед собак у китайських провінціях і запросили у колег для аналізу проби з джерелом захворювань. Виявилося, що ці віруси містять у собі фрагменти трьох геномів різних штамів грипу H1N1, H3N8 і H3N2, які до цього вражали тільки людей, птахів і свиней, але не собак.

Вчені вважають, що нове сімейство патогенів, що належать до групи H1N1, поширюється повітряно-крапельним шляхом і здатне заражати як собак, так і свиней. Поки незрозуміло, чи може цей вірус проникати в організм людей – зараз вчені з'ясовують це, проводячи досліди на культурах людських клітин.

Фахівці вважають, що потрібно вжити заходів з обмеженню розповсюдження грипу у собак.

Раніше вчені з'ясували, що нечутливий до лікування грибок може незабаром призвести до епідемії, здатної знищити людей, тварин і рослини.