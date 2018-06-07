Учені попередили про нову загрозу здоров'ю людей

10:53, 07 червня 2018
Зарубіжні новини
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Собаки можуть стати природним резервуаром вірусу грипу, з'ясували вчені / Фото: newsru.co.il

Поширення вірусів грипу серед собак небезпечне тим, що їхній рівень генетичного різноманіття майже так само високий, як і серед людей. Це помітно підвищує ймовірність того, що вірус навчиться заражати і людей, пристосовуючись до нових порід собак, повідомляє MedicalXpress.

Зазначимо, що спалахи пташиного (H5N1) і свинячого (H3N2) грипу в кінці минулого десятиліття викликали серйозні побоювання у фахівців.

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Американські вірусологи дізналися про спалахи грипу серед собак у китайських провінціях і запросили у колег для аналізу проби з джерелом захворювань. Виявилося, що ці віруси містять у собі фрагменти трьох геномів різних штамів грипу H1N1, H3N8 і H3N2, які до цього вражали тільки людей, птахів і свиней, але не собак.

Вчені вважають, що нове сімейство патогенів, що належать до групи H1N1, поширюється повітряно-крапельним шляхом і здатне заражати як собак, так і свиней. Поки незрозуміло, чи може цей вірус проникати в організм людей – зараз вчені з'ясовують це, проводячи досліди на культурах людських клітин.

Фахівці вважають, що потрібно вжити заходів з обмеженню розповсюдження грипу у собак.

Раніше вчені з'ясували, що нечутливий до лікування грибок може незабаром призвести до епідемії, здатної знищити людей, тварин і рослини.

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Теги: #епідемія#грип#собаки