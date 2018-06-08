Молодик у червні 2018: чого не можна робити й кому варто поберегти здоров'я

Саме у цю фазу місяця трапляється найбільше інсультів та інфарктів.

13 червня 2018 року о 22:43 на 22 градусах зодіакального знаку Близнюки відбудеться молодик (новий Місяць - Ред.). Він відкриває новий місячний цикл, пов'язаний з глибокими змінами в мисленні. Це час переходу, що дає можливість змінити свій спосіб життя.

За статистикою, саме в цю фазу трапляється найбільше інсультів та інфарктів, передає "Сегодня".

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Людям, які страждають від серцево-судинних захворювань гіпертонікам, гіпотонікам і т. д. потрібно бути вкрай обережними у цей небезпечний період, вчасно приймати ліки.

Експерти стверджують, що чоловіча стать у цей період часу стає більш агресивною, запальною, крім цього, відбувається досить помітне зниження розумової та фізичної активності.

Чого не можна робити в молодик 13 червня:

- укладати великі угоди, підписувати важливі договори;

- у великих дозах вживати міцні алкогольні напої тощо;

- тривалий час перебувати за кермом;

- займатися важкою фізичною працею.

Раніше американські вчені дійшли несподіваного висновку про те, що жінки бувають найбільш фертильними у молодий місяць, а ймовірність зачаття у них зростає максимально в темні ночі.