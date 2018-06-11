У США п'ятирічну дівчинку паралізувало після укусу кліща

Параліч дитини був викликаний токсином від кліща.

В американському штаті Міссісіпі п'ятирічна дівчинка втратила здатність ходити та розмовляти після укусу кліща в голову.

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Напередодні ввечері усе було гаразд, але вже зранку ситуація набула страхітливого повороту, коли дівчинка прокинулася, повідомляє ABC News.

"Вона прокинулася, щоб збиратись до дитячого садочка, і тільки-но її ноги торкнулися підлоги, вона впала. Потім я підійшла, щоб зробити їй зачіску і помітила, що вона ледве розмовляє, і коли я її розчісувала побачила кліща", - розповіла мама дівчинки Джессіка Гріффін.

Після лікарського огляду з'ясувалось, що це параліч від кліщів. Такий стан викликав токсин, який кліщ випустив у тіло дитини.

За даними Центру контролю захворювань США, зазвичай, симптоми виникають через 24 години після видалення кліща

Як і прогнозували лікарі, дія токсину пройшла і дівчинка повернулся до нормального стану через 12 годин.

Після цього випадку Джессіка Гріффін попередила інших батьків про небезпеку та закликала їх перевірити своїх дітей на наявність кліщів.

Нагадаємо, раніше експерт розповіла, що робити, якщо кліщ уже присмоктався до тіла.