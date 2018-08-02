Бактерії стали більш стійкими до антисептиків на основі спирту - вчені

Стійкий до ванкоміцину ентерокок виявився не дуже сприйнятливий до дії спиртових антисептиків.

Австралійські медики виявили штами ентерококів, погано піддаються дії антисептиків на основі розчинів спиртів.

Про це професор Тімоті Стайнір і його співавтори пишуть у статті, опублікованій в журналі Science Translational Medicine, передає Naked Science.

Антисептики на основі розчинів спиртів (найчастіше – етанолу або ізопропанолу) популярні і у звичайних людей, і у професіоналів-лікарів. На відміну від антибіотиків, вони діють невибірково, спричинюючи лізис і загибель бактеріальних клітин, дозволяючи уповільнити поширення і тих мікробів, які отримали стійкість до дії багатьох антибіотиків.

Однак один із них вчених із Мельбурнського університету виявили нові "надздібності": стійкий до ванкоміцину ентерокок (Vancomycin-Resistant Enterococci, VRE) виявився не дуже сприйнятливий до дії спиртових антисептиків.

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Вчені відзначають, що останнім часом в Австралії і Великій Британії поширюється лікарняна інфекція, яка викликається стійким ентерококом Enterococcus faecium і погано піддається стандартній терапії антибіотиками. Ізолювавши збудників із 139 зразків, отриманих у пацієнтів мельбурнських клінік між 1997 і 2015 рр., автори випробували їх на стійкість до спиртових антисептиків. В австралійських закладах охорони здоров'я вони почали систематично використовуватися з початку 2000-х, і до 2015 їх використання значно зросло. Як і масове застосування антибіотиків, без наслідків ця практика не залишилася: вчені показали, що клітини, отримані після 2010 р., вдесятеро стійкіші до дії слабких спиртових розчинів.

На наступному етапі автори обприскали клітинами VRE (двох звичайних штамів і двох із підвищеною стійкістю до антисептиків) чотири клітки для мишей, після чого протерли їх звичайними спиртовими серветками і посадили гризунів, які провели усередині близько години. Через тиждень у тварин з кліток, оброблених стійкими бактеріями, були виділені E. faecium, які встигли колонізувати їх кишечник.

"Це показує, що ми виявили не просто лабораторний, штучний феномен. Ми показали, що нова особливість бактерій реалізується в реальній здатності виживати в ході стандартних процедур дезінфекції", – підкреслює професор Стайнір.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Британської асоціації сексуального здоров'я та ВІЛ виявили нового кандидата в супербактерії - мікроорганізми, що виробили стійкість до більшості відомих антибіотиків, у тому числі засобів "останнього резерву".