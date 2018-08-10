Норвегія збирається роздавати наркоманам героїн за медичним рецептом

Автори експерименту розраховують, що кількість злочинів через наркозалежність скоротиться, так само як і кількість випадків передозування.

Норвегія, яка серед лідерів у Європі за кількістю передозувань наркотиками, збирається провести експеримент, під час якого найбільш залежним наркоманам будуть виписувати безкоштовних героїн. Осло сподівається, що так якість їхнього життя покрадиться.

Про це пише The Guardian, додаючи, що зараз директорат з питань охорони здоров’я і соціальних справ намагається визначити, яких пацієнтів зачепить експериментальна програма, як її можна втілити і скільки вона буде коштувати.

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«Ми сподіваємося, що це забезпечить рішення, яке покращить якість життя деяких наркозалежних, до яких ми зараз не маємо доступу і яким не допомагають існуючі програми», - сказав міністр охорони здоров’я Норвегії Бент Гоє.

Норвегія має найвищий рівень смертності через передозування в Європі. В 2015 році на мільйон населення в країні припадало 81 загиблий через передозування. Вищі показники лише в Швеції (88 смертей на мільйон населення) і Естонії (132 смерті на мільйон населення).

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Програми терапії героїном вже випробовувалися у Швейцарії, Нідерландах і Данії. Вони викликали неоднозначні оцінки. Однак, захисники програми наполягають, це ці програми дозволили покращити якість життя наркоманів, скоротити кількість випадків передозування, а також зменшити кількість злочинів. Норвегія збирається запустити свою програму героїнової терапії в 2020 році. За попередніми підрахунками, нею можуть скористатися до 400 наркоманів.