Учені зробили сенсаційну заяву: апендицит можна лікувати без операції

Не ускладнений гострий апендицит потрібно насамперед намагатися лікувати саме антибіотиками, кажуть вчені.

Протягом 100 з гаком років єдиним варіантом лікування апендициту вважалося видалення запаленого органа.

І тільки тепер хірурги з'ясували, що операція не обов'язкова - у більшості випадків пацієнту достатньо прописати курс антибіотиків, передає ВВС.

Із сенсаційною заявою виступили вчені з Університету Турку. Раніше проведені дослідження вже обережно вказували на можливість лікування апендициту антибіотиками, проте дотепер таких рекомендацій намагалися уникати. Лікарі не могли відкинути той варіант, що антибіотики лише знімають гостру форму запалення - операція все ж потрібна пізніше, тільки вона буде вже більш складною.

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У ході масштабного експерименту фінські вчені протягом п'яти років спостерігали за трьома сотнями пацієнтів віком від 18 до 60 років, яким було запропоновано вилікувати нічим не ускладнений апендицит без хірургічного втручання, антибіотиками.

Протягом трьох днів ліки їм ставили у лікарні, внутрішньовенно, а потім ще тиждень вони приймали антибіотики вдома, у вигляді таблеток.

В результаті майже дві третини пацієнтів чудово обійшлися без операції. А у тих, кому вона все-таки потрібна, видалення апендикса пройшло без всяких ускладнень.

А отже, не ускладнений гострий апендицит потрібно насамперед намагатися лікувати саме антибіотиками, підсумовують автори дослідження. Це ніяк не погіршить стан пацієнта, зате з великою часткою ймовірності може врятувати його від непотрібної операції та супутніх ризиків потрапляння e рану інфекції.

Раніше повідомлялося, що апендикс пов'язаний з високою концентрацією лімфоїдної тканини в сліпій кишці, тому важливий для роботи імунної системи як додатковий елемент захисту.