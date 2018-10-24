Вчені виявили залежність між ростом людини і розвитком ракових захворювань

Вони стверджують, що чим вища людина, тим більше вона схильна до розвитку раку щитовидної залози і меланоми.

Американські дослідники знайшли залежність між розвитком ракових захворювань шкіри та щитовидної залози і ростом людини.

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Згідно відкриттю вчених, ризик розвитку раку зростає разом із ростом. З кожними зайвими 10 сантиметрами і ризик розвитку хвороби збільшується на 10%, передає Бі-бі-сі з посиланням на Daily Mail.

Керівник дослідження, науковий співробітник університету California Riverside розповів, що він протестував власну гіпотезу про те, що ріст збільшує кількість клітин, а збільшення числа клітин прямо збільшує ризик розвитку раку. Дані дослідження підтвердили цю гіпотезу.

Вчені розглянули 23 види раку і повідомляють, що чим вища людина, тим вищий у неї шанс розвитку ракового захворювання. Але особливо міцні зв'язки дослідники знайшли між ростом і меланомою (ризик зростає на 30% з кожними 10 см росту у жінок і на 25% - у чоловіків).

А ризик розвитку раку щитовидної залози з кожними зайвими 10 см збільшується на 40% у жінок і майже на 20% у чоловіків.