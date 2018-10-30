Уперше дві жінки виносили одну дитину

Використання капсули INVOcell дозволило Ешлі й Блісс стати першими жінками, які на двох виносили одну дитину.

Блісс та Ешлі Коултер, лесбійська пара зі США, стали першими у світі жінками, які на двох виносили одну дитину.

Це стало можливо завдяки новій технології ЕКО, при якій зародок поміщається не в інкубатор, а в тіло жінки, повідомляє NY Post.

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Зазвичай процедуру ЕКО проводять так: яйцеклітину майбутньої мами запліднюють, після цього ембріон містять в умовах інкубатора, а потім переносять у матку жінки. Але доктор Кеті Дуді запропонувала дівчатам використовувати спеціальну капсулу INVOcell замість інкубатора.

Так, капсула була зафіксована в шийці матки Bliss на 5 днів, поки не утворився ембріон. Потім зародок перенесли в матку Ешлі. За ним спостерігали протягом 10 днів, поки той не прижився. А через 9 місяців на світ з'явився Стетсон.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження вчених, пересадка заморожених ембріонів іноді успішніша, ніж "свіжих".