этот материал доступен на русском

Уперше дві жінки виносили одну дитину

15:14, 30 жовтня 2018
Зарубіжні новини
1915 0
Дівчата по черзі виносили одну дитину / фото Bliss Coulter

Це стало можливо завдяки новій технології ЕКО, при якій зародок поміщається не в інкубатор, а в тіло жінки, повідомляє NY Post.

Читайте такожПроведено першу успішну внутрішньоутробну пересадку стовбурових клітин (фото, відео)

Зазвичай процедуру ЕКО проводять так: яйцеклітину майбутньої мами запліднюють, після цього ембріон містять в умовах інкубатора, а потім переносять у матку жінки. Але доктор Кеті Дуді запропонувала дівчатам використовувати спеціальну капсулу INVOcell замість інкубатора.

Так, капсула була зафіксована в шийці матки Bliss на 5 днів, поки не утворився ембріон. Потім зародок перенесли в матку Ешлі. За ним спостерігали протягом 10 днів, поки той не прижився. А через 9 місяців на світ з'явився Стетсон.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження вчених, пересадка заморожених ембріонів іноді успішніша, ніж "свіжих".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вагітність#пологи