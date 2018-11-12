Учені попередили про небезпеку Facebook та Instagram для здоров'я

Велика кількість соцмереж в житті людини призводить до самотності та депресії, з'ясували вчені.

Психологи з Пенсільванського університету в США дійшли висновку, що тривале використання соцмереж може призвести до депресії.

Результати досліджень, які проводилися протягом трьох тижнів серед 143 студентів, публікує Journal of Social and Clinical Psychology.

Як об'єкти дослідження вчені обрали Facebook, Instagram і Snapchat. Вчені з'ясували, що через надмірне захоплення соцмережами почуття самотності у людини різко зростає.

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Перед експериментом його учасники відповіли на низку запитань для визначення настрою та самопочуття і заміряли середній час активності в соцмережах.

Всіх студентів розділили на дві групи. У першій добровольці приділяли соцмережам стільки ж часу, як і раніше. Члени другої групи витрачали на кожну із соцмереж не більше 10 хвилин на день.

Після завершення експерименту психологи підготували спеціальну анкету для студентів із сімома показниками: соціальна підтримка, страх випасти з оточення, самотність, тривожність, депресія, самооцінка і самосприйняття.

У результаті були зроблені висновки, що велика кількість соцмереж у житті людини призводить до самотності й депресії.

Раніше канадські вчені дійшли висновку, що розвиток депресії різко підвищує шанси померти в ранньому віці і для чоловіків, і для жінок.