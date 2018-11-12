этот материал доступен на русском

Учені попередили про небезпеку Facebook та Instagram для здоров'я

10:38, 12 листопада 2018
Зарубіжні новини
1467 0
REUTERS

Результати досліджень, які проводилися протягом трьох тижнів серед 143 студентів, публікує Journal of Social and Clinical Psychology.

Як об'єкти дослідження вчені обрали Facebook, Instagram і Snapchat. Вчені з'ясували, що через надмірне захоплення соцмережами почуття самотності у людини різко зростає.

Читайте такожФотографії в Instagram допомагають діагностувати приховану депресію - вчені

Перед експериментом його учасники відповіли на низку запитань для визначення настрою та самопочуття і заміряли середній час активності в соцмережах.

Всіх студентів розділили на дві групи. У першій добровольці приділяли соцмережам стільки ж часу, як і раніше. Члени другої групи витрачали на кожну із соцмереж не більше 10 хвилин на день.

Після завершення експерименту психологи підготували спеціальну анкету для студентів із сімома показниками: соціальна підтримка, страх випасти з оточення, самотність, тривожність, депресія, самооцінка і самосприйняття.

У результаті були зроблені висновки, що велика кількість соцмереж у житті людини призводить до самотності й депресії.

Раніше канадські вчені дійшли висновку, що розвиток депресії різко підвищує шанси померти в ранньому віці і для чоловіків, і для жінок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вчені#Facebook#соцмережі#Інстаграм