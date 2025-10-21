Пошук нових джерел постачання відбувається на тлі тиску на Індію з боку Заходу.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd, яка є найбільшим покупцем російської нафти, купила щонайменше 2,5 мільйона барелів "чорного золота" у інших постачальників, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, приватний нафтопереробник купив, зокрема, іракську нафту сорту Basrah Medium, а також катарську сировину марок Al-Shaheen і Qatar Land. Співрозмовники журналістів зазнають, що компанія, окрім російської, купує нафту і на Близькому Сході, але "нещодавній сплеск купівлі був більш активним, ніж зазвичай".

Джерела видання додають, що окрім купівлі сировини Reliance також робить запити до великої кількості потенційних контрагентів щодо наявності нафти з регіону, яка за якістю схожа на російську.

Видання зазначає, що збільшення обсягу закупівель неросійської нафти індійським нафтопереробником відбувається на тлі тиску на Індію, щоб вона обмежила купівлю нафти з РФ.

15 жовтня президент Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити всі закупівлі російського "чорного золота", хоча Нью-Делі офіційно не підтвердив його слів. Зі свого боку місцеві нафтопереробні компанії загалом заявили, що скоротять, але не припинять закупівлі у виробника ОПЕК+.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Ще влітку 2025 року в Індії заговорили про потенційну готовність відмовитися від російської нафти. На тлі посилення тиску адміністрацією Трампа на покупців російської сировини, міністр нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі у липні 2025 року заявив про відмову від імпорту "чорного золота" з РФ в разі потрапляння його під вторинні американські санкції.

Індія навіть зробила крок на шляху до "остаточного прощавай" російській нафті. На початку серпня стало відомо, що індійські державні НПЗ зупинили купівлю сировини з "країни-агресорки".

Однак на тлі провалу в американсько-індійських торгівельних перемовинах та, загалом, "похолодання" у відносинах між країнами, індійські посадовці заявили, що і надалі купуватимуть російську нафту.

Втім, у вересні у відносинах між Вашингтоном та Нью-Делі відбулося потепління, і Індія заявила про готовність відмовитися від російської нафти, однак, за умови дозволу Вашингтона на імпорт нафти з Венесуели чи Ірану.

