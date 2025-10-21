Багато великих світових трейдерів переживають свій найприбутковіший рік за всю історію.

Ціни на базові метали трохи піднялися. Цьому сприяло можливе послаблення торговельної війни між США і Китаєм напередодні зустрічі лідерів двох найбільших економік світу.

Видання Bloomberg пише, що ціни на мідь торгувалися на рівні, близькому до рекордних максимумів, досягнутих на початку цього місяця, оскільки серія перебоїв у роботі шахт посилила стрибок попиту.

BHP Group заявила у вівторок, 21 жовтня, що збільшила виробництво міді в першому кварталі, а її власні прогнози показують, що світовий попит на цей метал зросте на 70% до 2050 року.

Відео дня

Ф'ючерси на цинк подорожчали на 0,4% до 2991 долара за тонну на Лондонській біржі металів станом на 06:51 за київським часом. Нікель подорожчав на 0,2%, а мідь - на 0,1%. Ф'ючерси на залізну руду подорожчали на 1% до 104,55 долара за тонну.

Слід зазначити, що минулого тижня на щорічній конференції LME Week у Лондоні торговці, виробники та покупці металів були досить оптимістично налаштовані. Багато великих світових трейдерів переживають свій найприбутковіший рік за всю історію, оскільки ціни торгуються на рекордно високому рівні або близькому до нього.

Ціни на метали - останні новини

20 жовтня мідь подорожчала більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп спробував пом'якшити торговельнук напругу з Китаєм.

При цьому 21 жовтня золото пішло вниз після досягнення останнього рекордного рівня на фоні оптимізму щодо послаблення глобальних торговельних напружень і надії на те, що уряд США незабаром відновить роботу, підірвали попит на безпечні активи.

Срібло, тим часом, зросло ще більше - майже на 80% цього року - завдяки тим самим макроекономічним факторам, що підтримують золото, а також історичному дефіциту на лондонському ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: