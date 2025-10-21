Наголошується, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції - до, під час і після будь-якого припинення вогню.

Європа підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та лідерів Європи.

"Ми всі єдині в нашому прагненні до справедливого та тривалого миру, якого заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться у заяві.

Зазначається, що російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна - єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру.

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції - до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", - наголошується у заяві.

Крім того, вказано, що лідери зустрінуться цього тижня в Європейській Раді та у форматі "Коаліція охочих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну.

Війна в Україні - позиція ЄС

Як повідомляв УНІАН, європейські уряди поспішають укласти угоду про використання заморожених російських активів. За даними Financial Times, робота активізувалася після переговорів між Україною та США, що відбулися в пʼятницю, 17 жовтня.

Зеленський зазнав у Вашингтоні тиску з боку американського президента Дональда Трампа аби пристати на вимоги Володимира Путіна про припинення війни.

"Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо встановлення миру в Україні, і всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, що Росія прагне миру. Ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити", - пояснила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

