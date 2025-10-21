У новій версії iOS 26 з'явиться налаштування, яке відключить найбільш спірну фічу нових iPhone

Тепер дизайн Liquid Glass можна зробити більш читабельним.

Apple продовжує доводити до розуму свій скляний дизайн в iOS 26. У новій бета-версії iOS 26.1 з'явилося налаштування, яке дає змогу зробити елементи інтерфейсу Liquid Glass менш прозорими, щоб поліпшити читабельність тексту і значків.

Liquid Glass - одне з головних візуальних нововведень нової iOS. Однак після релізу користувачі скаржилися, що через занадто сильну прозорість інтерфейс місцями заважає сприйняттю контенту. Тепер Apple вирішила піти назустріч і додала вибір між режимами "Clear" і "Tinted".

Опція доступна в меню Налаштування > Екран і яскравість > Liquid Glass. Та сама функція з'явилася і в бета-версіях iPadOS 26.1 та macOS 26.1. За даними MacRumors, різниця між режимами не кардинальна, але варіант "Tinted" візуально приємніший і забезпечує кращий контраст із текстом.

Відео дня

Крім того, в iOS 26.1 з'явилася ще одна корисна дрібниця - тепер можна відключити свайп до камери з екрана блокування. Це стане в пригоді тим, хто не хоче, щоб хтось міг робити знімки, не розблокувавши телефон. Налаштування знаходиться в розділі Налаштування > Камера > Lock Screen Swipe to Open Camera.

Раніше ми розповідали, що в iOS 26 можна керувати iPhone за допомогою язика і міміки. У соцмережах уже завірусилися відео, де користувачі застосовують нову функцію для того, щоб гортати стрічку тіктока.

Вас також можуть зацікавити новини: