Польща застерегла президента Росії Володимира Путіна від прольоту через її повітряний простір під час саміту в Угорщині з президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що в такому разі вона може бути змушена виконати міжнародний ордер на арешт. Про це пише Reuters.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Зазначається, що ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує держави-члени суду заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

"Я думаю, російська сторона про це знає. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом", - сказав дипломат.

Щоб уникнути прольоту над Україною, російській делегації необхідно буде пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу. Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу зі складу суду.

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Минулого тижня Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у столиці Угорщини Будапешті в рамках своїх зусиль з посередництва у припиненні війни в Україні.

Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Росією, заявила, що забезпечить Путіну можливість в'їзду в країну для участі в саміті та подальшого повернення додому.

У Болгарії заявили про готовність надати Путіну повітряний коридор, щоб він міг дістатися Будапешта на зустріч із Дональдом Трампом.

