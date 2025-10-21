Попит на міжнародні відправлення з України зростає.

"Укрпошта" розширює послугу "Дрібний пакет Prime" ще на 12 країн з 86, які охоплює цей вид доставки. Таким чином, українці зможуть зекономити до 30% на доставці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Зазначається, що українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вагою до 100 г. Таким чином, якщо раніше доставка до Чехії рекомендованим дрібним пакетом коштувала 7,26 долара, то тепер Prime-відправлення коштуватиме лише 5,5 долара.

В "Укрпошті" також зазначили, що попит на міжнародні відправлення з України зростає. Лише до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася у середньому до 20%.

"Укрпошта" - останні новини

7 жовтня компанія оновила умови доставки за послугою "Дрібний пакет Prime" і запровадила знижки до 25% на доставку у шість країн.

З 1 жовтня поштовий оператор знизив вартість відправлення дрібних посилок до США. Тепер тарифи на дрібні пакети Prime стартують від 260 гривень, що на 1,5-2 долари менше, ніж раніше.

Крім того, державна компанія виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині 20 століття для охорони.

