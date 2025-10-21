Ексголовком звернув увагу, що за майже чотири роки війни в Україні Росія системно навчається воювати краще.

Сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись в Україні, і війна невдовзі готова буде постукати до її західних сусідів. У цих умовах Європа має переосмислити принципи оборони, підготовки та співпраці. Про це пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у колонці на шпальтах Української правди.

За його словами, зараз, на четвертий рік війни, можна упевнено констатувати, що повномасштабне вторгнення росіян у лютому 2022 року призвело "до краху ідей і теорій, на яких ґрунтувалося саме уявлення про світовий порядок".

Проте, пише дипломат, "формування нової європейської архітектури безпеки, імовірно, до 2030 року не розглядається як найчільніше завдання. А якщо і розглядається, то лише декларативно та концентруючись на переоснащенні національних збройних сил країн Союзу".

Відео дня

На думку Залужного, "залучення України як повноправного гравця в майбутній архітектурі європейської безпеки ні формально, ні принципово не розглядається, окрім часткового використання бойового досвіду та надання допомоги у війні з Росією".

У колонці йдеться, що оскільки в Європі немає єдиної системи оборони, Україна може інтегрувати свою ППО та ПРО лише через НАТО. Співпраця з країнами-членами Альянсу, особливо тими, що межують із Росією, - це єдиний спосіб обійти внутрішні перешкоди в ЄС, пише посол, хоча для країн НАТО це пов'язано з великими геополітичними ризиками.

Що потрібно знати європейцям

Ексголовком озвучив висновки з війни в Україні, які потрібно, як вважає він, взяти до уваги європейцям.

По-перше, наголосив Залужний, війна може бути довгою, а отже, це абсолютно змінює підхід до самої організації Збройних сил. По-друге, "на поле бою прийшли нові технології, опанування якими потребує не лише заміни озброєння, а й кардинальної заміни стратегії, доктрини й підготовки". І по-третє, зазначається, війна стала гібридною, адже ведеться як на лінії бойових дій, так і всередині країни, використовуючи всі, зокрема й інформаційні можливості самої держави.

Дипломат припустив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше як 5 років, "які будуть супроводжуватися як інерцією, пов'язаною зі сподіванням на збереження прийнятного способу існування, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві".

Росія системно навчається воювати краще

"Хочу також додати, що за майже чотири роки війни в Україні Росія системно навчається воювати краще. Вона вже побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Усе це фіналізується в розробці нових доктрин і програм підготовки", - попередив він.

Крім того, Залужний звернув увагу на національний склад полонених, що потрапляють до ЗСУ. На його думку, він може свідчити, що РФ передасть свій "унікальний досвід" у такі країни, як Китай, Іран і Північну Корею. А отже, пише Залужний, "це свідчить про неминучу масштабну реформу збройних сил Російської Федерації як під час війни, так, можливо, і в повоєнний період".

"З урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, завершиться не пізніше 2030 року. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту, об'єднаних досвідом та вже діючими доктринами", - підсумував колишній головнокомандувач ЗСУ.

Ймовірність війни у Європі

Як повідомляв раніше УНІАН, Європа хвилюється, що вона вже у стані війни. На думку колишнього генсека НАТО Джорджа Робертсона, вона не готова до таких випробувань. "Нам потрібно турбуватися про напади в сірій зоні. Якщо світло згасне, буде надто пізно", - сказав він. При цьому під "сірою зоною" експерти розуміють стан між миром і війною - коли агресор діє приховано, без офіційного оголошення конфлікту, але послідовно підриває стабільність.

Під "сірою зоною" експерти розуміють стан між миром і війною — коли агресор діє приховано, без офіційного оголошення конфлікту, але послідовно підриває стабільність.

Нещодавно канцлер Фрідріх Мерц визнав, що російський диктатор Володимир Путін веде війну проти Німеччини. "Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", - сказав німецький лідер. За його словами, Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

Вас також можуть зацікавити новини: