Дію продовжено на 90 діб з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року.

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Відповідно до нього продовжено з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.

Також Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації.

За закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний №14129) проголосувало 315 нардепів.

Цим законом також на 90 діб продовжено і загальну мобілізацію в Україні.

Продовження воєнного стану в Україні

Як повідомляв УНІАН, це вже 17-те голосування у Верховній Раді за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

25 липня президент України підписав закони, якими було продовжено строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтервʼю засновнику Daily Wire Бену Шапіро сказав, що Україна хоче мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану, проте доки триває війна і діє цей режим, триває мобілізація.

