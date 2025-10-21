Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, за закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.
Відповідно до нього продовжено з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.
Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.
Також Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації.
За закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний №14129) проголосувало 315 нардепів.
Цим законом також на 90 діб продовжено і загальну мобілізацію в Україні.
Продовження воєнного стану в Україні
Як повідомляв УНІАН, це вже 17-те голосування у Верховній Раді за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.
25 липня президент України підписав закони, якими було продовжено строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада.
Раніше президент Володимир Зеленський в інтервʼю засновнику Daily Wire Бену Шапіро сказав, що Україна хоче мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану, проте доки триває війна і діє цей режим, триває мобілізація.