За словами Гілі, Росія втратила понад мільйон осіб і витратила 40% своїх державних витрат на військові потреби.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що європейські війська "готові до розгортання" в Україні найближчими тижнями, якщо Дональд Трамп і Володимир Путін домовляться про припинення вогню. Про це пише BBC.

На запитання про те, чи можуть війська бути розгорнуті, якщо угоду буде досягнуто протягом наступних двох тижнів, Гілі відповів: "Якщо президент Трамп зможе виступити посередником у встановленні миру, то ми будемо готові допомогти в його забезпеченні".

Він додав, що українці мають бути "людьми, які вирішуватимуть, як і про що" вести переговори на будь-яких мирних переговорах.

Відео дня

За його словами, члени "коаліції охочих" - альянсу 26 європейських країн, заснованого в березні прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером для забезпечення безпеки України, - "розробляють докладні плани на випадок припинення вогню".

Згідно з планами, британські війська можуть приєднатися до багатонаціональних сил для забезпечення безпеки кордону України. Робота "понад 200 військових планувальників з більш ніж 38 країн за останні шість місяців" забезпечила готовність військ до розгортання в разі потреби, заявив Гілі.

Гілі стверджує, що уряд розраховував витратити "значно більше" 100 мільйонів фунтів стерлінгів на відправлення військ в Україну, причому частина коштів уже була використана на підготовку до розгортання.

Він також заявив, що Володимир Путін вважає Велику Британію своїм "ворогом номер один" через підтримку, яку країна надає Україні. Міністр оборони попередив про "нову епоху загроз" і зазначив, що ризик масштабнішого конфлікту в Європі не був настільки великим з часів закінчення Другої світової війни.

Гілі також оголосив, що британським солдатам буде надано нові повноваження збивати безпілотники, що загрожують військовим базам.

За його словами, Росія втратила понад мільйон осіб і витратила 40% своїх державних витрат на військові потреби.

"Коаліція охочих" - останні новини

Раніше нардеп Олександр Мережко заявив, що Україну в контексті "коаліції охочих" цікавлять продовження та посилення підтримки, зокрема військової, а також майбутні гарантії безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: