Вся лінія фронту на Донеччині - це фактично поле суцільного бою.

Російські окупанти всі свої сили кинули на Донецьку область та Куп’янськ. Про це заявив заступник командира бригади Любарт по роботі з особовим складом підполковник Андрій Дʼяченко з позивним Хорват в інтерв'ю Radio NV.

"Вся лінія фронту на Донеччині - це фактично поле суцільного бою. Починаючи від напрямку Великої Новосілки, від південних околиць Покровська до півночі, до Лиманського напрямку. Уся лінія фронту на Донеччині максимально гаряча, максимальна інтенсивність бойових дій. Ще, можливо, Куп’янськ, за межами Донеччини", - сказав він.

За словами військового, росіяни весь інший фронт більш-менш стабілізували, тобто де-не-де вони проводять якісь локальні штурмові дії, але всі свої сили кинули на Донеччину, плюс Куп’янськ.

"Я так розумію, що це питання політики, вочевидь їхнє керівництво їм ставить політичну задачу — за будь-яку ціну вийти на адмінкордони Донецької, Луганської областей, які вони проголосили включеними в свою Конституцію, і, вочевидь, їхні військові цю задачу виконують", - розповів Дʼяченко.

Він підкреслив, що з російського боку, що з нашого на Донеччині сконцентровані найкращі підрозділи, тому, відповідно, така висока інтенсивність боїв.

"А якщо говорити про тенденції, збільшується дальність ударів КАБами. Я би відмітив такі два моменти, тенденції осені 2025 року. По-перше, це дрони. Я маю на увазі, що тепер дронам і нашим, і противника не проблемаа працювати на дальність 30-50 км. Тобто це такі тенденції, які ще не проглядалися, весною були лише перші ластівки, а зараз ми вже це бачимо як системну роботу", - пояснив заступник командира.

І друга тенденція, як розповів Д’яченко, це дуже сильне виснаження військ, і наших і противника.

"Насправді армія противника теж виснажена. Тобто дуже сильно виснаження обох сторін", - додав він.

Ситуація на Куп’янському напрямку - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів, що на Куп’янському напрямку дуже складна ситуація, і, на жаль, поки що вона розвивається не на користь України.

За його словами, збільшується взагалі глибина ураження, якою може користуватися ворог.

Жорін підкреслив, що зараз дрони долітають вже на 50 км углиб. І це не лише удари по військових, а й по цивільних, транспорту, інфраструктурі, житловим об’єктам.

