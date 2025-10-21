За словами фінського лідера, європейські країни повинні тиснути на Росію.

Президент США Дональд Трамп на "100%" відданий захисту своїх союзників по НАТО, а Європа досягне своїх цілей з переозброєння вже за пʼять років. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтервʼю The Times.

Водночас політик попередив, що РФ погодиться на серйозні перемовини про припинення вогню в Україні лише в тому випадку, якщо її змусять піти на поступки через посилення економічних труднощів.

За словами Стубба, "реалістично" вважати, що Трамп може використати сприятливий "попутний вітер" від свого мирного плану між Ізраїлем та ХАМАСом, аби домогтися закінчення війни, але "Росія не прийде добровільно до столу переговорів".

Також президент Фінляндії розповів про двоступеневий план дій, який починається з припинення вогню та заходів з побудови довіри, таких як обмін полоненими та повернення українських дітей, яких викрала Росія. Він вважає, що всі інші питання, серед яких територіальні поступки та виведення російських військ, будуть обговорюватися лише на другому етапі.

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію. Але якщо ми почнемо з припинення вогню, а потім почнемо розглядати послідовне скасування санкцій як ціну за припинення Росією військових дій і виведення військ, то я бачу в цьому можливість. Але я думаю, що Європа не скасує санкції в одну мить", - зауважив Стубб.

Політик додав, що він також хотів би, щоб доходи РФ були обмежені шляхом значного зниження верхньої межі ціни ЄС на імпорт російської нафти, яка наразі становить 47,6 доларів за барель.

"Це змінить правила гри. Ми знаємо, що росіяни дуже переймаються цим. І в них є підстави для занепокоєння, адже їхні військові скарбниці та резерви зараз порожніють", - запевнив президент Фінляндії.

У The Times нагадали, що деякі висловлювання адміністрації Трампа про Європу викликали занепокоєння та змусили деякі уряди країн ЄС почати розробляти плани оборони на випадок, якщо США відмовляться захищати своїх союзників від атаки РФ.

Однак Стубб налаштований оптимістично та наголошує, що це лише початкові труднощі перехідного періоду, в якому США будуть робити "трохи більше", а європейці - значно більше для своєї оборони.

"Я бачу 100-відсоткову відданість Сполучених Штатів і президента Трампа альянсу... Я не турбуюся з цього приводу. Ми, європейці, маємо сприймати світ таким, яким він є, бути реалістами і думати про те, що буде далі. НАТО залишається основним стовпом колективної оборони. І в рамках цієї колективної оборони США минулого року забезпечили 40% потенціалу. Цього року вони забезпечать 36%. Але вони не відмовляться від свого лідерства як головного гаранта безпеки Європи", - підкреслив фінський лідер.

Коли у нього запитали скільки часу може знадобитися європейцям, аби відновити свою оборону до рівня, необхідного НАТО, Стубб відповів:

"Я думаю, що це перехідний період, тому я не можу назвати точну дату, але я б сказав, що це буде скоріше п'ятирічний цикл, ніж десятирічний, і зараз ми рухаємося швидко".

Президент Фінляндії вважає, що якщо є щось, чого Європа досі не розуміє у Вашингтоні, то це схильність думати, що політика Трампа "Америка понад усе" є "тимчасовим спазмом", а не новою постійною рисою америнської політики.

"Люди, мабуть, помиляються, коли вважають, що Мага - це лише тимчасове явище. Це не так. Я не бачу, щоб це зникло. Це майже як противага рухам за громадянські права 1960-х років, і тепер, у 2020-х, ми починаємо бачити повстання проти них. І це триватиме деякий час. Питання в тому, як ви будете з цим справлятися", - підсумував Стубб.

Загроза для НАТО з боку РФ - останні новини

Раніше фельдмаршал британської армії лорд Девід Річардс заявив, що Путін знає, що НАТО не вступить у війну на боці України. За його словами, Захід заохочував Україну боротися, але не надав їй засобів для перемоги.

"Перспективи для України не дуже добрі, якщо ми не вступимо у війну разом із ним. Але ми цього не зробимо. І росіяни, до речі, це чудово розуміють", - наголосив Річардс.

Водночас керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг відповів, чи готова РФ до війни з НАТО. Він зазначив, що не вірить, що російські військові готові до такого вторгнення.

"Мені здається, що Путін знову отримує викривлені або просто неточні розвіддані від своїх зовнішніх і внутрішніх служб щодо готовності Заходу реагувати на ті провокації, які Росія вже здійснює і готує просто зараз. Немає сумнівів, що якщо Росія й надалі надсилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно вони будуть збиті. Це стане серйозним етапом ескалації, наслідки якого важко буде передбачити", - попередив Данненберг.

