Відео розмови з львів’янкою, яка перебуває за кордоном, оприлюднили у соцмережі.

В Норвегії 44-річна львів'янка заявила, що чекає на прихід російського диктатора Володимира Путіна у її рідному місті.

Розмову з жінкою опублікував в одній із соцмереж чоловік, який назвав себе біженцем з України. Зі слів автора відео, воно зняте в Норвегії.

Виданню Zaxid.net вдалось ідентифікувати жінку на відео. Нею виявилася 44-річна жителька Львова Оксана Омелян.

Під час розмови жінка спочатку скаржилася на те, що її сусіди нібито не отримують державної допомоги на дітей, а згодом перейшла до політичних тверджень, заявляючи, що "чекає на Путіна" у Львові.

Також вона стверджує, що в Україні начебто не працюють заводи, оскільки вони перебувають під контролем українського уряду.

"Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюють. 28 завод, танковий завод виробляв все на Китай. Слухай, не говори, що в мене робиться у Львові, я добре знаю Львів", –зазначила Омелян.

Автор відео запитав у жінки, чи все налагодиться у разі приходу Росії. На що отримав відповідь: "Так, почне працювати… Але розумієш, чим вони (росіяни, - УНІАН) м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. А чим більше пручатимуться і не пускатимуть Росію, тим гірше. Вони розвалюють будинки і нищать людей", – вважає львів’янка.

За словами чоловіка, який записував відео, наразі він перебуває за кордоном через втрату свого житла внаслідок російської агресії. У відповідь львів'янка зухвало запропонувала орендувати її помешкання у Львові, заплативши їй гроші.

Українські біженці в Норвегії

За результатами минулорічного опитування, проведеного у Норвегії, близько 47% опитаних українських біженців у цій країні стверджують, що не хочуть повертатися на батьківщину навіть після закінчення війни проти РФ. Лише 10% біженців хочуть повернутися додому.

Також серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років.

