Організація занепокоєна розривом у статистичних результатах щодо вакцинації між бідними та багатими країнами.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не проводити кампанії з додаткових щеплень проти COVID-19 принаймні до кінця вересня, оскільки розрив між кількістю щеплень у багатих та бідних країнах збільшується.

Про це в середу, 4 серпня, заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

"Розумію стурбованість усіх урядів щодо захисту свого населення від варіанту "Дельта". Але ми не можемо погодитися із тим, що країни, які вже використали більшу частину світових поставок вакцини, використовують їх ще більше", - зазначив глава ВООЗ.

В організації вважають, що практику, коли країни із високим рівнем доходу отримують більшість вакцин, слід скасувати на користь країн із низьким рівнем доходу.

Третя доза вакцини від коронавірусу: чи треба робити

Раніше виробник вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioBTech опублікував результати дослідження, згідно з якими третя доза цієї вакцини допомагає значно збільшити кількість антитіл.

Зокрема, дослідження серед людей у віці 18-55 років свідчать, що після третього уколу організм виробляє приблизно вп'ятеро більше антитіл, аніж після другого.

Читайте такожЕкспертка розповіла, чи треба українцям щеплюватися третьою дозою COVID-вакцини (відео)Тим часом у Китаї дослідники вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech повідомили про результати вивчення зразків крові здорових дорослих людей у віці від 18 до 59 років, які свідчіть, що третя доза цієї вакцини може мати посилюючий ефект у зміцненні імунітету людини.

Так, серед учасників, які отримали дві дози з різницею у два або чотири тижні, тільки 16,9% і 35,2% відповідно все ще мали через 6 місяців рівень антитіл вище порогового значення. Однак згодом в учасників, яким дали третю дозу приблизно через 6 місяців після другої, рівень антитіл через 28 днів збільшився приблизно у 3-5 разів.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що науковці ще досліджують тривалість дії імунітету проти коронавірусу після вакцинації, однак "бустерна доза" може продовжити імунний захист. При цьому він зазначив, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози вакцини.

Щоб протидіяти поширенню варіанту "Дельта", деякі країни вже почали робити або розглядати можливість щеплення третьою дозою вакцини - попри те, що наукові дискусії ще тривають.

Минулого тижня щеплення третьою дозою зробив президент Ізраїлю Ісаак Герцог. У країні розпочали кампанію з вакцинації "бустерними дозами" людей старше 60 років.

Сполучені Штати у липні підписали угоду з Pfizer та німецькою BioNTech про закупівлю 200 мільйонів додаткових доз вакцини проти COVID-19 - задля дитячої вакцинації, а також можливої вакцинації додатковими дозами. Американські регулятори охорони здоров'я досі розглядають необхідність введення додаткових доз.

Автор: Катерина Комолова