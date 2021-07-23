Обидва періоди викликають стійку імунну відповідь від коронавірусу після двох доз.

Довша перерва між першою і другою дозами вакцини Pfizer змушує імунну систему виробляти більше антитіл, які борються з інфекцією.

Про це пише BBC з посиланням на дослідження британських вчених.

Ці дані підтверджують рішення Британії щодо збільшення інтервалу між двома ін’єкціями у порівнянні з початковою рекомендацією у три тижні.

Найкращим варіантом для захисту від штаму "Дельта" вчені вважають перерву у 8 тижнів.

Читайте такожУ США назвали відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 небезпечноюНауковці порівняли імунну відповідь 503 співробітників Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS), котрі отримали дві дози вакцини з різною періодичністю наприкінці 2020 і початку 2021 років – разом зі стрімким поширенням варіанту "Alpha".

Рівень антитіл в їх крові виміряли через місяць після повної імунізації. Як короткі, так і довгі інтервали дозування Pfizer в цілому викликали сильну імунну відповідь.

При цьому тритижнева перерва викликала менше нейтралізуючих антитіл, які можуть зв’язувати вірус і зупинити його поширення у клітинах, на відміну від 10-тижневого.

У той час як рівень антитіл упав після першої дози, рівень Т-клітин – другого типу імунних клітин – залишався високим.

Довший інтервал призвів до зменшення кількості Т-клітин в цілому, але збільшив кількість допоміжних Т-клітин, що підтримують імунну пам’ять.

"Вісім тижнів – це золота середина, про мене", – констатувала професорка Оксфордського університету Сюзанна Дуначі.

При цьому обидва періоди викликають стійку імунну відповідь від коронавірусу після двох доз.

За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, ніж за весь червень - понад 1,6 млн.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї та американської компанії Moderna.

Автор: Яна Ставська