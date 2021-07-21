Проти COVID-19 вже повністю імунізовані більш як 1 млн 501,2 тис. українців.

За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, ніж за весь червень - понад 1,6 млн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу 20 липня 100 тис. 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 тис. 587 людей, повністю імунізовані - 39 тис. 416 людей.

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Щеплення проводилось 654 мобільними бригадами з імунізації, у 1 тис. 830 пунктах щеплень та у 69 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 млн 778 тис. 375 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 1 млн 501 тис. 291 особа.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї та американської компанії Moderna.

Сьогодні, 21 липня, в Україні починається п’ятий етап вакцинації від COVID-19 для усіх охочих: всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

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Автор: Вікторія Токарєва