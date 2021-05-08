Голова ВООЗ стверджує, що це допоможе подолати пандемію.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав країни "Великої сімки" визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19 серед багатих і бідних країн.

Про це Тедрос Гебреєсус заявив на прес-конференції в Женеві, передає "Радіо Свобода".

Голова ВООЗ стверджує, що це допоможе подолати пандемію, а також називає нинішню ситуацію "неприйнятною".

"Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них", – заявив Гебреєсус.

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19. Близько 45% доз вводяться у країнах з високим рівнем доходу, де живе 16% світового населення.

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Автор: Олег Давигора