Представник влади розповів, що друга хвиля коронавірусу показала – у країні катастрофічно бракує фахівців.

Станом на червень Індія розпочала активну підготовку до третьої хвилі пандемії COVID-19. Друга хвиля захворювання спричинила у країні колапс медичної системи. Цього разу уряд вирішив підготуватися заздалегідь.

Як пише The Print, загалом в Індії розпочали навчання 1,17 мільйона людей. Вони виконуватимуть різноманітні завдання у сфері охорони здоров'я.

Представник влади розповів, що друга хвиля коронавірусу показала – у країні катастрофічно бракує фахівців.

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"Друга хвиля пандемії не тільки показала, наскільки ми погано оснащені, коли мовиться про спеціальні кисневі установки для лікарень, концентратори кисню тощо, але також виявила брак підготовлених кадрів для їх вирішення. Ми не хочемо знову опинитися у такій ситуації", – мовиться у повідомленні.

Після навчання фахівці займатимуться наступним:

100 тисяч людей допомагатимуть по загальному чергуванню;

15 тисяч медиків працюватимуть з кисневими установками, вентиляторами та концентраторами кисню;

2,5 тисячі людей стануть водіями та пройдуть навчання по роботі з цистернами з киснем.

Окрім того, тисячі медиків працюватимуть у сферах загального профілю і техніки швидкої медичної допомоги, а також стануть фахівцями для допомоги вдома та обслуговування медичного обладнання.

Коронавірус в Індії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко