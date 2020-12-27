В країну вже надійшло 9 750 доз вакцини від Pfizer/BionTech, а з наступного тижня очікується поставка ще 470 тисяч.

В Італії розпочалась вакцинація від коронавірусу. Першими препарат отримали медики.

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Як повідомляє Reuters, в країну вже надійшло 9 750 доз вакцини від Pfizer/BionTech, а з наступного тижня очікується поставка ще 470 тисяч. Вакцина буде безкоштовною для усіх громадян, але першими вакцинуватись зможуть медики та люди похилого віку.

Італія минулого тижня стала восьмою країною світу, де зафіксовано понад 2 мільйони випадків коронавірусу. Кількість жертв епідемії там перевищує 70 тисяч людей – найбільше в Європі (п’яте місце за кількістю жертв у світі).

Вакцинація від коронавірусу в ЄС

У країнах Євросоюзу сьогодні починається кампанія вакцинації від коронавірусу. 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech.

Вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія планують розпочати масову вакцинацію відсьогодні.

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Автор: Дмитро Захаров