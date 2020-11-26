Нові карантинні обмеження набудуть чинності вже 28 листопада і триватимуть до 31 січня 2021 року.

У Грузії вирішили посилити карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив прем'єр-міністр Георгій Гахарія після засідання Координаційної ради при уряді, пише Ехо Кавказу.

Згідно з рішенням влади, у період з 28 листопада по 31 січня по всій країні обмежується пересування пішоходів і транспортних засобів з 21:00 до 05:00, а також перебування в громадських місцях. Виняток - 31 грудня (новорічна ніч) і 6 січня (Різдвяна ніч).

Також, в цей період обмежується регулярне міжміське сполучення (в тому числі – залізничний транспорт, автобуси, маршрутні таксі). Рух легкових автомобілів не обмежується.

Читайте такожЕксперт ВООЗ заявивши, що коронавірус передався людині через ланцюжок тварин

Всі ресторани і об'єкти громадського харчування будуть працювати на виніс. Допускається - т. зв. take-away, delivery, drive-сервіси.

Обмежується робота фітнес-центрів і басейнів. Проведення конференцій, тренінгів, культурних і розважальних заходів допускається лише в онлайн-форматі. Обмежується діяльність спортивних і культурних гуртків/студій.

При цьому, у великих містах будуть введені додаткові обмеження:

У Тбілісі, Телаві, Батумі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Поті і Зугдіді припиняє роботу муніципальний транспорт;

Торгові об'єкти будуть працювати в дистанційному режимі (виняток – продуктові магазини; зоомагазини; аптеки; магазини, що торгують продукцією для тварин, побутовою хімією; кіоски, що торгують пресою).

Ринки відкритого і закритого типу не працюють. Продовжують роботу аграрні ринки.

Школи, профучилища, вузи (крім медичних програм) повністю переходять на дистанційний режим.

Припиняють роботу дитячі садки.

У період з 24 грудня по 2 січня карантинні обмеження планується послабити. Так, в масштабах країни працюватимуть торгові центри, ринки відкритого і закритого типу. Також буде відновлена робота муніципального та міжміського транспорту.

У період з 3 по 15 січня у масштабах країни будуть оголошені вихідні. Будуть введені всі ті обмеження, що діють з 28 листопада по 24 грудня.

Не працюватимуть державні та приватні установи, крім банків та об'єктів стратегічної важливості.

У період з 16 по 31 січня по всій країні планується відновити роботу муніципального і міжміського транспорту, торгових об'єктів і ринків (у вихідні вони працювати не будуть).

Читайте також"Живуть у своєму маленькому світі": Папа Римський розкритикував людей, які не хочуть носити маски

При цьому, протягом усього цього періоду обмеження не торкнуться будь-яку іншу економічну діяльність, в тому числі: будівельно-ремонтні роботи, що проводяться державними і приватними організаціями; роботу банків; роботу продуктових, зоомагазинів, аптек, магазинів, що торгують продукцією для тварин, побутовою хімією, і кіоски, що торгують пресою; сервіси доставки; салони краси і центри естетичної медицини; автосервіси і сервіси технічного інспектування; сервіси ремонту побутової техніки; аграрні ринки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій