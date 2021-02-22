Кава - улюблений багатьма ароматний напій, з якого починається день, однак у всьому повинна бути міра, так і з цим напоєм.
Читайте такожВчені з'ясували, що навіть одна чашка кави на день під час вагітності небезпечнаПро небезпеку передозування кави розповіли вчені з Університету Південної Австралії. Зокрема, експерти проаналізували генетичну інформацію 350 тис. осіб від 37 до 73 років. Дослідники порівняли рівень споживання цими людьми кави протягом усього життя і концентрацію холестерину і жирів, повідомляється в статті Clinical Nutrition, передає medikforum.
Вчені дійшли висновку, що чим більше людина п'є кави, тим в її крові вищий вміст жирів і холестерину. Це, в свою чергу, веде до розвитку захворювань серцево-судинної системи.
Виходячи з даних аналізів, австралійські експерти повідомили, що небезпечною дозою кави можна назвати шість і більше чашок на день. Вся справа в хімічній сполуці кафестолі, яка міститься в кавових зернах, саме вона підвищує рівень холестерину в крові.
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