Дослідники виявили високий рівень певних імунних клітин у пацієнтів, які потім померли від коронавірусу.

Антитіла зазвичай атакують збудників захворювань. Але інколи "бунтарі" серед них починають поводитися агресивно проти складових людського тіла, зокрема проти імунних клітин.

Нове дослідження доповнило пласт доказів того, що так звані автоантитіла можуть бути відповідальними за смерть пацієнтів з COVID-19, - пише Nature. Ана Родрігез і Девід Лі з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету разом з колегами досліджували рівні автоантитіл в сироватці крові 86 людей, госпіталізованих з COVID-19.

Читайте такожЛікування плазмою зменшує ризик початку тяжкого COVID-19 у старших людейЗокрема, їх цікавили автоантитіла проти білка під назвою анексин А2 (ANXA2). Цей білок допомагає стабілізувати структуру клітинної мембрани. Він також грає роль у збереженні цілісності крихітних кров'яних судин в легенях. Блокування ANXA2 призводить до ушкодження легень, яке стало "візитною карткою" тяжкого COVID-19.

Вчені виявили, що рівень антитіл проти ANXA2 в середньому був вищим у людей, які померли від хвороби, ніж у тих, хто зрештою вижили. Різниця між показниками була статистично суттєвою. Автори визнають, що знадобиться більш глибоке дослідження, щоб точно встановити зв'язок між коронавірусом і автоантитілами проти білка ANXA2, які зустрічаються досить рідко.

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Переклад: Лесь Димань