Жінка понад 10 разів здавала аналіз на хворобу, перебуваючи в ізоляції в лікарні.

Американські лікарі та вчені дослідили унікальний випадок зараження коронавірусом. 71-річна американка навіть через 70 днів після позитивного тесту на COVID-19 залишалась джерелом розповсюдження інфекції. При цьому у жінки був ослаблений через лейкемію імунітет.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїРезультати дослідження були опубліковані в журналі Cell.

Цей випадок вчені називають «найтривалішим відомим випадком, коли особа мала активну інфекцію SARS-CoV-2, не маючи симптомів».

До цього дослідження вказували на те, що людина залишається заразною до 20 днів після інфікування.

Що відомо про пацієнтку

У жінки виявили COVID-19 в березні, коли вона потрапила в лікарню через важку форму анемії, пов‘язану з раком.

Вона ще 13 разів здавала аналіз на COVID-19, перебуваючи в ізоляції в лікарні. Аналізи виявили, що жінка залишалась заразною впродовж 70 днів.

Попри позитивні результати, у неї не було виявлено симптомів.

COVID-19: факти, встановлені дослідженнями

Небезпечне захворювання, яке може протікати як у формі гострої респіраторної вірусної інфекції легкого перебігу, так і у важкій формі.

Частим ускладненням захворювання є вірусна пневмонія.

До найбільш поширених симптомів захворювання відносяться:

підвищена температура тіла,

стомлюваність,

сухий кашель.

Поширюється вірус повітряно-крапельним шляхом через вдихання розпорошених в повітрі при кашлі, чханні або розмові крапель, а також через потрапляння вірусу на поверхні з подальшим занесенням в очі, ніс або рот.

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Автор: УНІАН