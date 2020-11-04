Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
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Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 4 листопада в усьому світі підтвердилися 47 млн 407 204 тис. випадків зараження коронавірусом. 1 млн 213 744 тис. випадків виявилися смертельними.
Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.
Зокрема, найбільше випадків хвороби зафіксовано в США - 9 млн 383 979 тис. На другому місці Індія – 8 млн 313 876 тис., на третьому – Бразилія – 5 млн 566 049 тис; четверте місце – у Росії (1 млн 661 096 тис.), п'яте - у Франції (1 млн 461 391 тис.). Водночас 31 млн 609 661 тис. пацієнти по всьому світу змогли вилікуватися від коронавірусу.
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
Станом на 4 листопада в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 9 542 заражень.
Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 9 тис. нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 8 899 випадків зараження на добу.
Коронавірус у Києві
За минулу добу в Києві зафіксована найбільша кількість хворих за весь період пандемії – 856, з яких 66 – діти.
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